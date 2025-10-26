Смотреть онлайн Америка ПЕ - Каруару Сити 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Лига Пернамбукано. 2-й дивизион: Америка ПЕ — Каруару Сити, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Municipal Ademir Cunha.
Превью матча Америка ПЕ — Каруару Сити
Команда Америка ПЕ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-1.