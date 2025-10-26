Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Америка ПЕ - Каруару Сити 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЛига Пернамбукано. 2-й дивизион: Америка ПЕКаруару Сити, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Municipal Ademir Cunha.

МСК, 2 тур, Стадион: Estádio Municipal Ademir Cunha
Лига Пернамбукано. 2-й дивизион
Америка ПЕ
7'
84'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Каруару Сити
45+6'
Смотреть онлайн
Америка ПЕ icon
7'
Каруару Сити FC icon
45+6'
Счет после первого тайма 1:1
Америка ПЕ icon
84'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Америка ПЕ - 1-ый Гол
17'
Угловой
Америка ПЕ - Угловой
18'
Угловой
Америка ПЕ - Угловой
45+6'
Угловой
Каруару Сити FC - Угловой
45+6'
Каруару Сити FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
Америка ПЕ - Угловой
68'
Угловой
Америка ПЕ - Угловой
72'
Угловой
Каруару Сити FC - Угловой
79'
Угловой
Каруару Сити FC - Угловой
84'
Америка ПЕ - 3-ий Гол
90+10'
Угловой
Америка ПЕ - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Америка ПЕ — Каруару Сити

Команда Америка ПЕ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-1.

Статистика матча

Владение мячом
Америка ПЕ Америка ПЕ
58%
Каруару Сити Каруару Сити
42%
Атаки
131
101
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
2
4
Игры 2 тур
26.10.2025
Америка ПЕ
2:1
Каруару Сити
Завершен
25.10.2025
Витория дас Табокас
3:1
Цен Лимоеренсе
Завершен
10.09.2025
Иподжуса АС
0:0
Цен Лимоеренсе
Отменен
07.09.2025
Иподжуса АС
-:-
Цен Лимоеренсе
Отложен
06.09.2025
Америка ПЕ
-:-
Белу-Жардин
Отменен
06.09.2025
Порту Каруару
-:-
Каруару Сити
Отменен
06.09.2025
Витория дас Табокас
-:-
Aguia de Cumaru
Отменен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA