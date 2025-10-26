Смотреть онлайн Титанес - Deportivo Miranda FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион: Титанес — Deportivo Miranda FC, Полуфинал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
Превью матча Титанес — Deportivo Miranda FC
Команда Титанес в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-12. Команда Deportivo Miranda FC, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 16-8. Команда Титанес в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Deportivo Miranda FC забивает 2, пропускает 1.