26.10.2025

Смотреть онлайн Титанес - Deportivo Miranda FC 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион: ТитанесDeportivo Miranda FC, Полуфинал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК, Полуфинал
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион
Титанес
45+1'
62'
89'
Завершен
3 : 0
26 октября 2025
Deportivo Miranda FC
Титанес FC icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:0
Титанес FC icon
62'
Титанес FC icon
89'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Deportivo Miranda FC - Угловой
42'
Угловой
Deportivo Miranda FC - Угловой
44'
Угловой
Титанес FC - Угловой
45+1'
Титанес FC - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Титанес FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
Deportivo Miranda FC - Угловой
58'
Угловой
Deportivo Miranda FC - Угловой
62'
Титанес FC - 2-ой Гол
76'
Угловой
Deportivo Miranda FC - Угловой
88'
Угловой
Титанес FC - Угловой
89'
Титанес FC - 3-ий Гол
90+4'
Угловой
Титанес FC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Титанес — Deportivo Miranda FC

Команда Титанес в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-12. Команда Deportivo Miranda FC, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 16-8. Команда Титанес в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Deportivo Miranda FC забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Титанес Титанес
43%
Deportivo Miranda FC Deportivo Miranda FC
57%
Атаки
94
121
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
5
3
Игры Полуфинал
26.10.2025
Титанес
3:0
Deportivo Miranda FC
Завершен
26.10.2025
ФК Динамо Пуэрто
0:1
Трухильянос
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA