25.10.2025

Смотреть онлайн Витория дас Табокас - Цен Лимоеренсе 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЛига Пернамбукано. 2-й дивизион: Витория дас ТабокасЦен Лимоеренсе, Полуфинал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пернамбуку.

МСК, Полуфинал, Стадион: Арена Пернамбуку
Лига Пернамбукано. 2-й дивизион
Витория дас Табокас
33'
51'
73'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Цен Лимоеренсе
90+5'
Витория дас Табокас icon
33'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,6
Витория дас Табокас icon
51'
Витория дас Табокас icon
73'
Centro Limoeirense icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,6
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Витория дас Табокас - Угловой
24'
Угловой
Витория дас Табокас - Угловой
30'
Угловой
Витория дас Табокас - Угловой
33'
Витория дас Табокас - 1-ый Гол
40'
Угловой
Витория дас Табокас - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,6
51'
Витория дас Табокас - 2-ой Гол
58'
Угловой
Centro Limoeirense - Угловой
61'
Угловой
Витория дас Табокас - Угловой
61'
Угловой
Витория дас Табокас - Угловой
73'
Витория дас Табокас - 3-ий Гол
77'
Угловой
Centro Limoeirense - Угловой
90+5'
Centro Limoeirense - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,6

Превью матча Витория дас Табокас — Цен Лимоеренсе

Статистика матча

Владение мячом
Витория дас Табокас Витория дас Табокас
59%
Цен Лимоеренсе Цен Лимоеренсе
41%
Атаки
110
83
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
8
4
Игры Полуфинал
26.10.2025
Америка ПЕ
2:1
Каруару Сити
Завершен
25.10.2025
Витория дас Табокас
3:1
Цен Лимоеренсе
Завершен
10.09.2025
Иподжуса АС
0:0
Цен Лимоеренсе
Отменен
07.09.2025
Иподжуса АС
-:-
Цен Лимоеренсе
Отложен
06.09.2025
Америка ПЕ
-:-
Белу-Жардин
Отменен
06.09.2025
Порту Каруару
-:-
Каруару Сити
Отменен
06.09.2025
Витория дас Табокас
-:-
Aguia de Cumaru
Отменен
Комментарии к матчу
