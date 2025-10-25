25.10.2025
Смотреть онлайн Витория дас Табокас - Цен Лимоеренсе 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Лига Пернамбукано. 2-й дивизион: Витория дас Табокас — Цен Лимоеренсе, Полуфинал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пернамбуку.
МСК, Полуфинал, Стадион: Арена Пернамбуку
Лига Пернамбукано. 2-й дивизион
Витория дас Табокас
33'
51'
73'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Цен Лимоеренсе
90+5'
Centro Limoeirense
90+5'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,6
Текстовая трансляция
13'
Витория дас Табокас - Угловой
24'
Витория дас Табокас - Угловой
30'
Витория дас Табокас - Угловой
33'
Витория дас Табокас - 1-ый Гол
40'
Витория дас Табокас - Угловой
51'
Витория дас Табокас - 2-ой Гол
58'
Centro Limoeirense - Угловой
61'
Витория дас Табокас - Угловой
61'
Витория дас Табокас - Угловой
73'
Витория дас Табокас - 3-ий Гол
77'
Centro Limoeirense - Угловой
90+5'
Centro Limoeirense - 4-ый Гол
Превью матча Витория дас Табокас — Цен Лимоеренсе
Статистика матча
Владение мячом
41%
Атаки
110
83
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
8
4
Комментарии к матчу