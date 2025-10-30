Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Пеньяроль - Плаза Колония 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Cup: ПеньярольПлаза Колония, 1 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Campeon del Siglo.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Campeon del Siglo
Uruguay Cup
Пеньяроль
63'
85'
Завершен
2 : 0
30 октября 2025
Плаза Колония
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Пеньяроль icon
63'
Пеньяроль icon
85'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
18'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
34'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
45'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
63'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
63'
Пеньяроль - 1-ый Гол
80'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
81'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
83'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
85'
Пеньяроль - 2-ой Гол
90+1'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Пеньяроль — Плаза Колония

Команда Пеньяроль в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-9. Команда Плаза Колония, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-12. Команда Пеньяроль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Плаза Колония забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Пеньяроль, в том матче победу одержали хозяева.

Пеньяроль Пеньяроль
32
Уругвай
Leandro Umpierrez
34
Уругвай
Nahuel Herrera
30
Уругвай
Stiven Muhlethaler
12
Чили
Брайан Кортес
23
Уругвай
Javier Mendez
28
Уругвай
Хайме Баэс
20
Уругвай
Pedro Milans
19
Уругвай
Matias Arezo
24
Уругвай
Jesus Trindade
10
Уругвай
Leonardo Fernandez
21
Уругвай
Гастон Сильва
Плаза Колония Плаза Колония
80
Уругвай
Lucas Carrizo
77
Уругвай
Acosta
19
Valentino Wurth
15
Кот-д'Ивуар
Yacouba Meite
3
Уругвай
Yvo Calleros
17
Уругвай
Santiago Otegui Ferreira
9
Бразилия
Alex Bruno Da Costa Lima
18
Уругвай
Ангел Кайетано
16
Уругвай
Matias Velazquez
10
Уругвай
Agustin Ocampo
25
Уругвай
Joaquin Silva

История последних встреч

Пеньяроль
Пеньяроль
Плаза Колония
Пеньяроль
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.09.2025
Пеньяроль
Пеньяроль
1:0
Плаза Колония
Плаза Колония
Обзор
24.05.2025
Пеньяроль
Пеньяроль
2:0
Плаза Колония
Плаза Колония
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Пеньяроль Пеньяроль
68%
Плаза Колония Плаза Колония
32%
Атаки
120
60
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
10
4
Игры 1 тур
30.10.2025
Пеньяроль
2:0
Плаза Колония
Завершен
Комментарии к матчу
