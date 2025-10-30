Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Cup : Пеньяроль — Плаза Колония , 1 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Campeon del Siglo .

Превью матча Пеньяроль — Плаза Колония

Команда Пеньяроль в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-9. Команда Плаза Колония, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-12. Команда Пеньяроль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Плаза Колония забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Пеньяроль, в том матче победу одержали хозяева.