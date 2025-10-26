Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ФК Динамо Пуэрто - Трухильянос 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион: ФК Динамо ПуэртоТрухильянос, Полуфинал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, Полуфинал
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион
ФК Динамо Пуэрто
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Трухильянос
69'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
Трухильянос icon
69'
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
ФК Динамо Пуэрто - Угловой
23'
Угловой
Трухильянос - Угловой
26'
Угловой
ФК Динамо Пуэрто - Угловой
26'
Угловой
ФК Динамо Пуэрто - Угловой
42'
Угловой
Трухильянос - Угловой
45+1'
Угловой
ФК Динамо Пуэрто - Угловой
45+3'
Угловой
ФК Динамо Пуэрто - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
54'
Угловой
ФК Динамо Пуэрто - Угловой
67'
Угловой
ФК Динамо Пуэрто - Угловой
69'
Трухильянос - 1-ый Гол
76'
Угловой
ФК Динамо Пуэрто - Угловой
80'
Угловой
Трухильянос - Угловой
87'
Угловой
ФК Динамо Пуэрто - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,4

Превью матча ФК Динамо Пуэрто — Трухильянос

Команда ФК Динамо Пуэрто в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Трухильянос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-2. Команда ФК Динамо Пуэрто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Трухильянос забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Динамо Пуэрто ФК Динамо Пуэрто
61%
Трухильянос Трухильянос
39%
Атаки
110
59
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
2
2
Игры Полуфинал
26.10.2025
Титанес
3:0
Deportivo Miranda FC
Завершен
26.10.2025
ФК Динамо Пуэрто
0:1
Трухильянос
Завершен
Комментарии к матчу
