Смотреть онлайн ФК Динамо Пуэрто - Трухильянос 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион: ФК Динамо Пуэрто — Трухильянос, Полуфинал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
Превью матча ФК Динамо Пуэрто — Трухильянос
Команда ФК Динамо Пуэрто в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Трухильянос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-2. Команда ФК Динамо Пуэрто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Трухильянос забивает 1, пропускает 0.