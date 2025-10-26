Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Сезар - Комерсио 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 2: СезарКомерсио, 656 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Мансих.

МСК, 656 тур, Стадион: Мансих
Peru Liga 2
Сезар
45'
65'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Комерсио
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Сезар icon
45'
Счет после первого тайма 1:0
Сезар icon
65'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Сезар - Угловой
16'
Угловой
Union Comercio - Угловой
18'
Угловой
Сезар - Угловой
25'
Угловой
Union Comercio - Угловой
29'
Угловой
Сезар - Угловой
29'
Угловой
Сезар - Угловой
45'
Сезар - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
54'
Угловой
Сезар - Угловой
65'
Сезар - 2-ой Гол
82'
Угловой
Union Comercio - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Сезар — Комерсио

Команда Сезар в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-11. Команда Комерсио, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-10. Команда Сезар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Комерсио забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Комерсио, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Сезар
Сезар
Комерсио
Сезар
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.11.2025
Комерсио
Комерсио
2:2
Сезар
Сезар
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сезар Сезар
41%
Комерсио Комерсио
59%
Атаки
84
114
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
2
5
Игры 656 тур
02.11.2025
Комерсио
2:2
Сезар
Завершен
26.10.2025
Сезар
2:0
Комерсио
Завершен
26.10.2025
UCV Moquegua
2:1
FC Cajamarca
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
MOUZ MOUZ
20 Ноября
11:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA