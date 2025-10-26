Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 2 : Сезар — Комерсио , 656 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Мансих .

Превью матча Сезар — Комерсио

Команда Сезар в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-11. Команда Комерсио, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-10. Команда Сезар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Комерсио забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Комерсио, в том матче сыграли вничью.