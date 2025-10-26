Смотреть онлайн UCV Moquegua - FC Cajamarca 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 2: UCV Moquegua — FC Cajamarca, 656 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча UCV Moquegua — FC Cajamarca
Команда UCV Moquegua в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-11. Команда FC Cajamarca, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда UCV Moquegua в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. FC Cajamarca забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды UCV Moquegua, в том матче победу одержали хозяева.