26.10.2025

Смотреть онлайн UCV Moquegua - FC Cajamarca 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 2: UCV MoqueguaFC Cajamarca, 656 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 656 тур
Peru Liga 2
UCV Moquegua
20'
90+3'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
FC Cajamarca
36'
Смотреть онлайн
UCV Moquegua icon
20'
FC Cajamarca icon
36'
Счет после первого тайма 1:1
UCV Moquegua icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
UCV Moquegua - Угловой
12'
Угловой
UCV Moquegua - Угловой
18'
Угловой
UCV Moquegua - Угловой
20'
UCV Moquegua - 1-ый Гол
24'
Угловой
UCV Moquegua - Угловой
36'
FC Cajamarca - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
55'
Угловой
UCV Moquegua - Угловой
72'
Угловой
UCV Moquegua - Угловой
74'
Угловой
UCV Moquegua - Угловой
90+3'
UCV Moquegua - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча UCV Moquegua — FC Cajamarca

Команда UCV Moquegua в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-11. Команда FC Cajamarca, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда UCV Moquegua в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. FC Cajamarca забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды UCV Moquegua, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

UCV Moquegua
UCV Moquegua
FC Cajamarca
UCV Moquegua
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
UCV Moquegua
UCV Moquegua
2:0
FC Cajamarca
FC Cajamarca
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
UCV Moquegua UCV Moquegua
67%
FC Cajamarca FC Cajamarca
33%
Атаки
109
47
Угловые
7
0
Удары мимо ворот
12
4
Удары в створ ворот
6
3
Игры 656 тур
02.11.2025
Комерсио
2:2
Сезар
Завершен
26.10.2025
Сезар
2:0
Комерсио
Завершен
26.10.2025
UCV Moquegua
2:1
FC Cajamarca
Завершен
Комментарии к матчу
