Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Оман — Кубок Султана Омана по футболу : Низва — Дхофар , 667 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:55 по московскому времени и пройдет на стадионе Nizwa Sports Complex .

Превью матча Низва — Дхофар

Команда Низва в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда Дхофар, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Низва в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Дхофар забивает 1, пропускает 1.