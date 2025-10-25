Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Низва - Дхофар 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОманКубок Султана Омана по футболу: НизваДхофар, 667 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:55 по московскому времени и пройдет на стадионе Nizwa Sports Complex.

МСК, 667 тур, Стадион: Nizwa Sports Complex
Кубок Султана Омана по футболу
Низва
20'
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Дхофар
45+4'
83'
88'
Смотреть онлайн
Низва icon
20'
Дхофар icon
45+4'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
Дхофар icon
83'
Дхофар icon
88'
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Дхофар - Угловой
3'
Угловой
Низва - Угловой
6'
Угловой
Низва - Угловой
8'
Угловой
Низва - Угловой
9'
Угловой
Низва - Угловой
20'
Низва - 1-ый Гол
31'
Угловой
Дхофар - Угловой
31'
Угловой
Дхофар - Угловой
36'
Угловой
Низва - Угловой
45+4'
Дхофар - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
55'
Угловой
Дхофар - Угловой
60'
Угловой
Дхофар - Угловой
68'
Угловой
Дхофар - Угловой
74'
Угловой
Низва - Угловой
83'
Дхофар - 3-ий Гол
88'
Дхофар - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,0

Превью матча Низва — Дхофар

Команда Низва в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда Дхофар, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Низва в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Дхофар забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Низва Низва
45%
Дхофар Дхофар
55%
Атаки
63
78
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
2
5
Комментарии к матчу
