Смотреть онлайн Клуб Ибри - Сур 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Оман — Кубок Султана Омана по футболу: Клуб Ибри — Сур, 667 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Клуб Ибри — Сур
Команда Клуб Ибри в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-15. Команда Сур, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 1-5. Команда Клуб Ибри в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Сур забивает 0, пропускает 1.