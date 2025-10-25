Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Клуб Ибри - Сур 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОманКубок Султана Омана по футболу: Клуб ИбриСур, 667 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 667 тур
Кубок Султана Омана по футболу
Клуб Ибри
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Сур
82'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Сур icon
82'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Сур - Угловой
21'
Угловой
Сур - Угловой
25'
Угловой
Сур - Угловой
36'
Угловой
Сур - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
64'
Угловой
Сур - Угловой
82'
Сур - 1-ый Гол
90+8'
Угловой
Клуб Ибри - Угловой
90+9'
Угловой
Клуб Ибри - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Клуб Ибри — Сур

Команда Клуб Ибри в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-15. Команда Сур, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 1-5. Команда Клуб Ибри в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Сур забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Клуб Ибри Клуб Ибри
44%
Сур Сур
56%
Атаки
74
83
Угловые
2
5
Фолы
10
12
Удары (всего)
5
4
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
2
2
Игры 667 тур
26.10.2025
Самаил
0:2
Маскат
Завершен
26.10.2025
Джалан
1:1
Салах
Завершен
25.10.2025
Клуб Ибри
0:1
Сур
Завершен
25.10.2025
Низва
1:3
Дхофар
Завершен
24.10.2025
Al Musannah
5:3
Фанжа
Завершен
24.10.2025
Аль-Мудхаби
2:3
Аль-Вахда Сур
Завершен
Комментарии к матчу
