Превью матча Клуб 9 де Октубре — Леонес Дель Норте

Команда Клуб 9 де Октубре в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-15. Команда Леонес Дель Норте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Клуб 9 де Октубре в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Леонес Дель Норте забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Клуб 9 де Октубре, в том матче победу одержали хозяева.