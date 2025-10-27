Смотреть онлайн Клуб 9 де Октубре - Леонес Дель Норте 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Эквадор - Liga Pro Серия B: Клуб 9 де Октубре — Леонес Дель Норте, 9 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alejandro Ponce Noboa.
Превью матча Клуб 9 де Октубре — Леонес Дель Норте
Команда Клуб 9 де Октубре в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-15. Команда Леонес Дель Норте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Клуб 9 де Октубре в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Леонес Дель Норте забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Клуб 9 де Октубре, в том матче победу одержали хозяева.