27.10.2025

Смотреть онлайн Клуб 9 де Октубре - Леонес Дель Норте 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: Клуб 9 де ОктубреЛеонес Дель Норте, 9 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alejandro Ponce Noboa.

МСК, 9 тур, Стадион: Alejandro Ponce Noboa
Эквадор - Liga Pro Серия B
Клуб 9 де Октубре
Завершен
0 : 1
27 октября 2025
Леонес Дель Норте
51'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Леонес Дель Норте icon
51'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Леонес Дель Норте - Угловой
12'
Угловой
Леонес Дель Норте - Угловой
18'
Угловой
Леонес Дель Норте - Угловой
38'
Угловой
Леонес Дель Норте - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Леонес Дель Норте - Угловой
51'
Леонес Дель Норте - 1-ый Гол
63'
Угловой
Клуб 9 де Октубре - Угловой
90+3'
Угловой
Клуб 9 де Октубре - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Клуб 9 де Октубре — Леонес Дель Норте

Команда Клуб 9 де Октубре в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-15. Команда Леонес Дель Норте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Клуб 9 де Октубре в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Леонес Дель Норте забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Клуб 9 де Октубре, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Клуб 9 де Октубре
Клуб 9 де Октубре
Леонес Дель Норте
Клуб 9 де Октубре
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.06.2025
Клуб 9 де Октубре
Клуб 9 де Октубре
1:0
Леонес Дель Норте
Леонес Дель Норте
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Клуб 9 де Октубре Клуб 9 де Октубре
47%
Леонес Дель Норте Леонес Дель Норте
53%
Атаки
54
63
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
0
2
Удары в створ ворот
1
6
Игры 9 тур
27.10.2025
Клуб 9 де Октубре
0:1
Леонес Дель Норте
Завершен
27.10.2025
San Antonio FC Cotacachi
3:0
Гуалацео
Завершен
27.10.2025
Гуаякиль Сити
1:1
Индепендьенте Джуниорс
Завершен
22.10.2025
Cumbaya
0:0
Club Atletico Vinotinto
Завершен
22.10.2025
Чакаритас
0:0
КД Варгас Торрес
Отменен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA