Смотреть онлайн Депортиво Реколета - Либертад 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: Депортиво Реколета — Либертад, 18 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Roque F. Batelhana. Судить этот матч будет Derlis Lopez.
Превью матча Депортиво Реколета — Либертад
Команда Депортиво Реколета в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-13. Команда Либертад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Депортиво Реколета в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Либертад забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Либертад, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Derlis Lopez (Парагвай).
За последние 10 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 20% (2 из 10 матчей) Derlis Lopez назначал пенальти