Превью матча Депортиво Реколета — Либертад

Команда Депортиво Реколета в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-13. Команда Либертад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Депортиво Реколета в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Либертад забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Либертад, в том матче сыграли вничью.