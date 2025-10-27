Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Депортиво Реколета - Либертад 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: Депортиво РеколетаЛибертад, 18 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Roque F. Batelhana. Судить этот матч будет Derlis Lopez.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Roque F. Batelhana
Чемпионат Парагвая по футболу
Депортиво Реколета
34'
90+2'
Завершен
2 : 2
27 октября 2025
Либертад
26'
51'
Смотреть онлайн
Либертад icon
26'
Депортиво Реколета icon
34'
Счет после первого тайма 1:1
Либертад icon
51'
Депортиво Реколета icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Либертад - Угловой
7'
Угловой
Либертад - Угловой
13'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
26'
Либертад - 1-ый Гол
34'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
34'
Депортиво Реколета - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
51'
Либертад - 3-ий Гол
57'
Угловой
Либертад - Угловой
60'
Угловой
Либертад - Угловой
62'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
75'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
81'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
86'
Угловой
Либертад - Угловой
90+2'
Депортиво Реколета - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Депортиво Реколета — Либертад

Команда Депортиво Реколета в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-13. Команда Либертад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Депортиво Реколета в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Либертад забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Либертад, в том матче сыграли вничью.

Депортиво Реколета Депортиво Реколета
11
Парагвай
Lucas Gonzalez
18
Парагвай
Sebastian Vargas
13
Парагвай
Oscar Toledo
23
Парагвай
Juan Isidro Nunez Benitez
5
Парагвай
Lucas Romero
17
Парагвай
Wilfrido Baez
37
Парагвай
Juan Falcon
4
Парагвай
Marcos Pereira
6
Парагвай
Jose Espinola
26
Парагвай
Иван Пирис
10
Уругвай
Алехандро Сильва
Тренер
Jorge Gonzalez
Либертад Либертад
32
Парагвай
Rodrigo Villalba
14
Парагвай
Alexis Fretes
15
Парагвай
Angel Cardozo Lucena
3
Парагвай
Роберт Рохас
4
Парагвай
Nestor Gimenez
20
Парагвай
Hugo Fernandez
5
Парагвай
Диего Виейра
17
Парагвай
Matias Espinoza
21
Парагвай
Lucas Sanabria
1
Уругвай
Мартин Сильва
10
Парагвай
Лоренсо Мельгарехо
Тренер
Парагвай
Серджио Агуино

История последних встреч

Депортиво Реколета
Депортиво Реколета
Либертад
Депортиво Реколета
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
11.08.2025
Либертад
Либертад
1:1
Депортиво Реколета
Депортиво Реколета
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Депортиво Реколета Депортиво Реколета
50%
Либертад Либертад
50%
Атаки
108
100
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
7
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Derlis Lopez (Парагвай).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 20% (2 из 10 матчей) Derlis Lopez назначал пенальти

Игры 18 тур
28.10.2025
Насьональ Асунсьон
1:2
Серро Портеньо
Завершен
27.10.2025
Депортиво Реколета
2:2
Либертад
Завершен
26.10.2025
Олимпия Асунсьон
1:3
Гуарани
Завершен
25.10.2025
Клуб Атлетико Тембетари
1:1
Спортиво Лукеньо
Завершен
