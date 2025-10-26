Смотреть онлайн Олимпия Асунсьон - Гуарани 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: Олимпия Асунсьон — Гуарани, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Мануэль Ферейра. Судить этот матч будет Derlis Benitez.
Превью матча Олимпия Асунсьон — Гуарани
Команда Олимпия Асунсьон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-17. Команда Гуарани, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 23-7. Команда Олимпия Асунсьон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Гуарани забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Гуарани, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Derlis Benitez (Парагвай).
За последние 11 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 55% (6 из 11 матчей) Derlis Benitez назначал пенальти