Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Олимпия Асунсьон - Гуарани 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: Олимпия АсунсьонГуарани, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Мануэль Ферейра. Судить этот матч будет Derlis Benitez.

МСК, 18 тур, Стадион: Эстадио Мануэль Ферейра
Чемпионат Парагвая по футболу
Олимпия Асунсьон
72'
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
Гуарани
22'
64'
90+1'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Гуарани icon
22'
Счет после первого тайма 0:1
Гуарани icon
64'
Олимпия Асунсьон icon
72'
Гуарани icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Гуарани - Угловой
10'
Угловой
Гуарани - Угловой
11'
Угловой
Олимпия Асунсьон - Угловой
22'
Гуарани - 1-ый Гол
41'
Угловой
Олимпия Асунсьон - Угловой
43'
Угловой
Олимпия Асунсьон - Угловой
45+2'
Угловой
Гуарани - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Олимпия Асунсьон - Угловой
51'
Угловой
Олимпия Асунсьон - Угловой
59'
Угловой
Гуарани - Угловой
64'
Гуарани - 2-ой Гол
72'
Олимпия Асунсьон - 3-ий Гол
78'
Угловой
Гуарани - Угловой
89'
Угловой
Олимпия Асунсьон - Угловой
90+1'
Гуарани - 4-ый Гол
90+7'
Угловой
Гуарани - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Олимпия Асунсьон — Гуарани

Команда Олимпия Асунсьон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-17. Команда Гуарани, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 23-7. Команда Олимпия Асунсьон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Гуарани забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Гуарани, в том матче победу одержали хозяева.

Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон
9
Парагвай
Себастьян Феррейра
30
Уругвай
Lucas Morales
29
Аргентина
Ivan Leguizamon
14
Парагвай
Gustavo Vargas
15
Axel Alfonzo
8
Парагвай
Alex Fernando Franco Zayas
18
Парагвай
Javier Dominguez
11
Парагвай
Rodney Redes
19
Парагвай
Adrian Alcaraz
1
Уругвай
Gaston Olveira
3
Парагвай
Luis Martnez
Тренер
Уругвай
Эвер Хуго Алмейда
Гуарани Гуарани
2
Парагвай
Alcides Benitez
9
Парагвай
Ivan Ramirez
20
Парагвай
Alexandro Maidana
30
Парагвай
Aldo Perez
11
Парагвай
Derlis Rodrigues
4
Парагвай
Sebastian Zaracho
32
Эквадор
Jhon Sanchez
40
Парагвай
Fernando Fernandez
3
Парагвай
Alcides Barbotte
36
Парагвай
Luis Martinez
7
Аргентина
Agustin Manzur
Тренер
Аргентина
Victor Bernay

История последних встреч

Олимпия Асунсьон
Олимпия Асунсьон
Гуарани
Олимпия Асунсьон
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.08.2025
Гуарани
Гуарани
4:0
Олимпия Асунсьон
Олимпия Асунсьон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон
50%
Гуарани Гуарани
50%
Атаки
112
65
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
6
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Derlis Benitez (Парагвай).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 55% (6 из 11 матчей) Derlis Benitez назначал пенальти

Игры 18 тур
28.10.2025
Насьональ Асунсьон
1:2
Серро Портеньо
Завершен
27.10.2025
Депортиво Реколета
2:2
Либертад
Завершен
26.10.2025
Олимпия Асунсьон
1:3
Гуарани
Завершен
25.10.2025
Клуб Атлетико Тембетари
1:1
Спортиво Лукеньо
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
MOUZ MOUZ
20 Ноября
11:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA