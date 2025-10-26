Превью матча Олимпия Асунсьон — Гуарани

Команда Олимпия Асунсьон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-17. Команда Гуарани, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 23-7. Команда Олимпия Асунсьон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Гуарани забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Гуарани, в том матче победу одержали хозяева.