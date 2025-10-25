Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Клуб Атлетико Тембетари - Спортиво Лукеньо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: Клуб Атлетико ТембетариСпортиво Лукеньо, 18 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Defensores del Chaco. Судить этот матч будет Jose Mendez.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Defensores del Chaco
Чемпионат Парагвая по футболу
Клуб Атлетико Тембетари
37'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Спортиво Лукеньо
66'
Клуб Атлетико Тембетари icon
37'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Спортиво Лукеньо icon
66'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
3'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
37'
Клуб Атлетико Тембетари - 1-ый Гол
39'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
55'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
60'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
62'
Угловой
Спортиво Лукеньо - Угловой
66'
Спортиво Лукеньо - 2-ой Гол
84'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2

Превью матча Клуб Атлетико Тембетари — Спортиво Лукеньо

Команда Клуб Атлетико Тембетари в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда Спортиво Лукеньо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-15. Команда Клуб Атлетико Тембетари в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Спортиво Лукеньо забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Спортиво Лукеньо, в том матче победу одержали хозяева.

Клуб Атлетико Тембетари Клуб Атлетико Тембетари
17
Парагвай
Wildo Alonso
1
Аргентина
Tomas Ezequiel Canteros
22
Парагвай
Victor Barrios
3
Парагвай
Sebastian Olmedo
14
Аргентина
Juan Francisco Esteche
6
Парагвай
Denis Colman
5
Аргентина
Nicolas Marotta
40
Парагвай
Duvan Zarate
11
Аргентина
Paul Charpentier
10
Парагвай
Willian Candia
32
Парагвай
Hosue Diaz
Тренер
Аргентина
Кристиан Диаз
Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо
18
Парагвай
Víctor Quintana
34
Парагвай
Thiago Franco
22
Парагвай
Santiago Ocampos
33
Парагвай
Родриго Алборно
16
Парагвай
Angel Benitez
11
Парагвай
Вальтер Гонсалес
8
Парагвай
Walter Rodriguez
37
Аргентина
Lautaro Comas
12
Парагвай
Альфредо Агилар
26
Аргентина
Lucas Monzon
7
Парагвай
Kevin Pereira
Тренер
Парагвай
Хулио Касерес

История последних встреч

Клуб Атлетико Тембетари
Клуб Атлетико Тембетари
Спортиво Лукеньо
Клуб Атлетико Тембетари
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.08.2025
Спортиво Лукеньо
Спортиво Лукеньо
5:1
Клуб Атлетико Тембетари
Клуб Атлетико Тембетари
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Клуб Атлетико Тембетари Клуб Атлетико Тембетари
50%
Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо
50%
Атаки
65
108
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
7
20
Удары в створ ворот
1
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jose Mendez (Парагвай).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 80% (4 из 5 матчей) Jose Mendez назначал пенальти

Игры 18 тур
28.10.2025
Насьональ Асунсьон
1:2
Серро Портеньо
Завершен
27.10.2025
Депортиво Реколета
2:2
Либертад
Завершен
26.10.2025
Олимпия Асунсьон
1:3
Гуарани
Завершен
25.10.2025
Клуб Атлетико Тембетари
1:1
Спортиво Лукеньо
Завершен
