Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2

Счет после первого тайма 1:0 : 2,2

1 : 1

Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2

Клуб Атлетико Тембетари - Угловой

Спортиво Лукеньо - 2-ой Гол

Спортиво Лукеньо - Угловой

Спортиво Лукеньо - Угловой

Спортиво Лукеньо - Угловой

Счет после первого тайма 1:0 : 2,2

Спортиво Лукеньо - Угловой

Клуб Атлетико Тембетари - 1-ый Гол

Спортиво Лукеньо - Угловой

Спортиво Лукеньо - Угловой

Превью матча Клуб Атлетико Тембетари — Спортиво Лукеньо

Команда Клуб Атлетико Тембетари в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда Спортиво Лукеньо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-15. Команда Клуб Атлетико Тембетари в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Спортиво Лукеньо забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Спортиво Лукеньо, в том матче победу одержали хозяева.