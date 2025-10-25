Смотреть онлайн Клуб Атлетико Тембетари - Спортиво Лукеньо 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: Клуб Атлетико Тембетари — Спортиво Лукеньо, 18 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Defensores del Chaco. Судить этот матч будет Jose Mendez.
Превью матча Клуб Атлетико Тембетари — Спортиво Лукеньо
Команда Клуб Атлетико Тембетари в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда Спортиво Лукеньо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-15. Команда Клуб Атлетико Тембетари в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Спортиво Лукеньо забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Спортиво Лукеньо, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jose Mendez (Парагвай).
За последние 5 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 80% (4 из 5 матчей) Jose Mendez назначал пенальти