Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Маккаби Петах-Тиква (19) - Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля - Лига - Молодёжь: Маккаби Петах-Тиква (19)Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19), 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Чемпионат Израиля - Лига - Молодёжь
Маккаби Петах-Тиква (19)
83'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19)
88'
90+1'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Maccabi Petah Tikva Asis David U19 icon
83'
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) icon
88'
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) - Угловой
11'
Угловой
Maccabi Petah Tikva Asis David U19 - Угловой
45+1'
Угловой
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
61'
Угловой
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) - Угловой
71'
Угловой
Maccabi Petah Tikva Asis David U19 - Угловой
77'
Угловой
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) - Угловой
78'
Угловой
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) - Угловой
78'
Угловой
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) - Угловой
83'
Maccabi Petah Tikva Asis David U19 - 1-ый Гол
88'
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) - 2-ой Гол
90+1'
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2

Превью матча Маккаби Петах-Тиква (19) — Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19)

Команда Маккаби Петах-Тиква (19) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-6. Команда Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-11. Команда Маккаби Петах-Тиква (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Маккаби Петах-Тиква (19) Маккаби Петах-Тиква (19)
56%
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19)
44%
Атаки
132
96
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
4
6
Игры 8 тур
26.10.2025
Маккаби Петах-Тиква (19)
1:2
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19)
Завершен
26.10.2025
Бейтар (19)
2:1
Хапоэль Раанана (19)
Завершен
26.10.2025
ФК Ашдод U19
0:2
Хапоэль Кфар-Саба (19)
Завершен
25.10.2025
Маккаби Нетания (19)
2:2
Бней Иегуда Тель-Авив U19
Завершен
25.10.2025
Маккаби Герцлия (19)
3:2
Хапоэль Акко (19)
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Ришон-ле-Цион (19)
2:2
Хапоэль Беер-Шева (19)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA