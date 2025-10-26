Превью матча Маккаби Петах-Тиква (19) — Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19)

Команда Маккаби Петах-Тиква (19) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-6. Команда Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-11. Команда Маккаби Петах-Тиква (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) забивает 1, пропускает 1.