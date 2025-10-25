Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Саведален ИФ - Кумла 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции - 2-й див. - Норра Гёталанд: Саведален ИФКумла, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Vallhamra.

МСК, 1 тур, Стадион: Vallhamra
Чемпионат Швеции - 2-й див. - Норра Гёталанд
Саведален ИФ
Отменен
- : -
25 октября 2025
Кумла
Превью матча Саведален ИФ — Кумла

История последних встреч

Саведален ИФ
Саведален ИФ
Кумла
Саведален ИФ
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
Кумла
Кумла
2:0
Саведален ИФ
Саведален ИФ
Обзор
Игры 1 тур
01.11.2025
Кумла
2:0
Саведален ИФ
Завершен
25.10.2025
Саведален ИФ
-:-
Кумла
Отменен
Комментарии к матчу
