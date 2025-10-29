Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Новруз Сулеймания - Эрбиль 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИракИрак: Старс Лиг: Новруз СулейманияЭрбиль, 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Ирак: Старс Лиг
Новруз Сулеймания
Завершен
0 : 1
29 октября 2025
Эрбиль
81'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Эрбиль icon
81'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Newroz SC - Угловой
12'
Угловой
Newroz SC - Угловой
29'
Угловой
Эрбиль - Угловой
34'
Угловой
Эрбиль - Угловой
42'
Угловой
Эрбиль - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
60'
Угловой
Эрбиль - Угловой
62'
Угловой
Newroz SC - Угловой
68'
Угловой
Newroz SC - Угловой
71'
Угловой
Эрбиль - Угловой
72'
Угловой
Эрбиль - Угловой
72'
Угловой
Эрбиль - Угловой
81'
Эрбиль - 1-ый Гол
89'
Угловой
Newroz SC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Новруз Сулеймания — Эрбиль

Команда Новруз Сулеймания в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-10. Команда Эрбиль, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-13. Команда Новруз Сулеймания в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эрбиль забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Эрбиль, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Новруз Сулеймания
Новруз Сулеймания
Эрбиль
Новруз Сулеймания
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
14.06.2025
Эрбиль
Эрбиль
0:1
Новруз Сулеймания
Новруз Сулеймания
Обзор

Статистика матча

Атаки
60
59
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
1
1
Игры 6 тур
31.10.2025
Аль-Карх
1:1
Аль-Кахраба
Завершен
31.10.2025
Мосул ФК
1:3
Аль-Завра
Завершен
31.10.2025
Аль Талаба
2:1
Нафт Майсан
Завершен
31.10.2025
Эль-Мина
2:0
Эль-Касим
Завершен
30.10.2025
Аль-Кува Аль-Джавия
2:1
Diyala FC
Завершен
30.10.2025
Духок
0:0
Аль-Нафт
Завершен
29.10.2025
Новруз Сулеймания
0:1
Эрбиль
Завершен
29.10.2025
Шорта
1:0
Al Karma
Завершен
Комментарии к матчу
