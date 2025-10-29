Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — Ирак: Старс Лиг : Новруз Сулеймания — Эрбиль , 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча Новруз Сулеймания — Эрбиль

Команда Новруз Сулеймания в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-10. Команда Эрбиль, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-13. Команда Новруз Сулеймания в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эрбиль забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Эрбиль, в том матче победу одержали гостьи.