Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Шарлотт - Нью-Йорк Сити 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ШарлоттНью-Йорк Сити, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Америка Стэдиум. Судить этот матч будет Jon Freemon.

МСК, 7 тур, Стадион: Бэнк оф Америка Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Шарлотт
Завершен
0 : 1
29 октября 2025
Нью-Йорк Сити
Alonso Martinez 34'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Alonso Martinez icon
34'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,5
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,5
Текстовая трансляция
4'
Угловой
New York City - Угловой
18'
Угловой
Шарлотт - Угловой
24'
Угловой
New York City - Угловой
32'
Угловой
New York City - Угловой
34'
Alonso Martinez - 1-ый Гол забит с передачи Андрес Переа
41'
Угловой
Шарлотт - Угловой
45'
Угловой
New York City - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,5
47'
Угловой
New York City - Угловой
51'
Угловой
Шарлотт - Угловой
52'
Угловой
Шарлотт - Угловой
54'
Угловой
Шарлотт - Угловой
67'
Угловой
Шарлотт - Угловой
70'
Угловой
Шарлотт - Угловой
76'
Угловой
New York City - Угловой
85'
Угловой
New York City - Угловой
90+5'
Угловой
Шарлотт - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,5

Превью матча Шарлотт — Нью-Йорк Сити

Команда Шарлотт в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-7. Команда Нью-Йорк Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-14. Команда Шарлотт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Нью-Йорк Сити забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Шарлотт, в том матче победу одержали гостьи.

Шарлотт Шарлотт
1
Хорватия
Кристьян Кахлина
14
Англия
Натан Бирн
3
США
Тим Рим
29
Франция
Adilson Malanda
15
Англия
Харри Тоффоло
28
Франция
Djibril Diani
8
Англия
Эшли Вэствуд
13
США
Брандт Джеймс Бронико
18
Колумбия
Kerwin Vargas
17
Израиль
Idan Gorno
11
Израиль
Liel Abada
Тренер
Англия
Дин Смит
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
49
США
Мэтт Фриз
24
США
Tayvon Gray
13
Бразилия
Тьяго Мартинс
80
США
Джастин Хаак
34
Бразилия
Raul Gustavo
22
США
Kevin O'Toole
8
Колумбия
Андрес Переа
21
Австралия
Айден О`Нейлл
10
Аргентина
Макси Моралез
7
Аргентина
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau
16
Коста-Рика
Alonso Martinez
Тренер
Нидерланды
Паскаль Янсен

История последних встреч

Шарлотт
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
Шарлотт
1 победа
0 ничьих
2 побед
33%
0%
67%
08.11.2025
Шарлотт
Шарлотт
1:3
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити
Обзор
20.09.2025
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити
2:0
Шарлотт
Шарлотт
Обзор
13.07.2025
Шарлотт
Шарлотт
2:0
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Шарлотт Шарлотт
50%
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
50%
Атаки
91
97
Угловые
8
7
Фолы
8
9
Удары (всего)
5
7
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
4
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jon Freemon (США).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Jon Freemon назначал пенальти

Игры 7 тур
10.11.2025
San Diego FC
-:-
Тимберс
Предстоящая
04:00
Интер Майами
4:0
Нэшвилл
Завершен
02:00
Цинциннати
2:1
Коламбус Крю
Завершен
00:00
Миннесота Юнайтед
10:9
Саундерс
Завершен
08.11.2025
Филадельфия
-:-
Чикаго Файр
08.11.2025
Лос-Анджелес ФК
-:-
Остин
08.11.2025
Шарлотт
1:3
Нью-Йорк Сити
Завершен
07.11.2025
Ванкувер Уайткэпс
-:-
Даллас
Отменен
03.11.2025
Коламбус Крю
4:0
Цинциннати
Завершен
30.10.2025
Лос-Анджелес ФК
2:1
Остин
Завершен
29.10.2025
Шарлотт
0:1
Нью-Йорк Сити
Завершен
28.10.2025
Миннесота Юнайтед
0:0
Саундерс
Завершен
28.10.2025
Цинциннати
1:0
Коламбус Крю
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
9 Ноября
19:45
Майорка Майорка
Хетафе Хетафе
9 Ноября
20:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
9 Ноября
20:30
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA