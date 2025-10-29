Смотреть онлайн Шарлотт - Нью-Йорк Сити 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Шарлотт — Нью-Йорк Сити, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Америка Стэдиум. Судить этот матч будет Jon Freemon.
Превью матча Шарлотт — Нью-Йорк Сити
Команда Шарлотт в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-7. Команда Нью-Йорк Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-14. Команда Шарлотт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Нью-Йорк Сити забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Шарлотт, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jon Freemon (США).
За последние 13 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Jon Freemon назначал пенальти