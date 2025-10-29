Превью матча Шарлотт — Нью-Йорк Сити

Команда Шарлотт в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-7. Команда Нью-Йорк Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-14. Команда Шарлотт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Нью-Йорк Сити забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Шарлотт, в том матче победу одержали гостьи.