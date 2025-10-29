Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Альзира - Кастельоненсе 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 6: АльзираКастельоненсе, 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Suner Pico.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Luis Suner Pico
Испания - Терсера - Группа 6
Альзира
Завершен
0 : 2
29 октября 2025
Кастельоненсе
7'
30'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Кастельоненсе icon
7'
Кастельоненсе icon
30'
Счет после первого тайма 0:2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Альзира - Угловой
7'
Кастельоненсе - 1-ый Гол
18'
Угловой
Кастельоненсе - Угловой
25'
Угловой
Кастельоненсе - Угловой
26'
Угловой
Кастельоненсе - Угловой
30'
Кастельоненсе - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
59'
Угловой
Альзира - Угловой

Превью матча Альзира — Кастельоненсе

Команда Альзира в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-6. Команда Кастельоненсе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Альзира в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кастельоненсе забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Альзира, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Альзира
Альзира
Кастельоненсе
Альзира
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
12.10.2025
Альзира
Альзира
-:-
Кастельоненсе
Кастельоненсе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Альзира Альзира
39%
Кастельоненсе Кастельоненсе
61%
Атаки
71
92
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
3
3
Игры 6 тур
29.10.2025
Альзира
0:2
Кастельоненсе
Завершен
22.10.2025
Рекамбиос Колон
0:2
Леванте II
Завершен
12.10.2025
КД Бунол
0:0
Ла Нукия
Завершен
12.10.2025
Soneja
0:1
Кревилленте Депортиво
Завершен
12.10.2025
Альзира
-:-
Кастельоненсе
Отменен
12.10.2025
УД Валл де Ушо
1:1
Онтинент
Завершен
12.10.2025
Utiel
0:2
Вильярреал III
Завершен
12.10.2025
Атлетик Торреллано
2:0
Атлетико Сагунтино
Завершен
10.10.2025
КД Рода
1:2
Атзенета
Завершен
09.10.2025
Рекамбиос Колон
-:-
Леванте II
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Passion UA Passion UA
Team Falcons Team Falcons
13 Ноября
07:30
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA