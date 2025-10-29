Превью матча Альзира — Кастельоненсе

Команда Альзира в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-6. Команда Кастельоненсе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Альзира в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кастельоненсе забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Альзира, в том матче сыграли вничью.