Превью матча Лос-Анджелес ФК — Остин

Команда Лос-Анджелес ФК в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-9. Команда Остин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-18. Команда Лос-Анджелес ФК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Остин забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Остин, в том матче победу одержали хозяева.