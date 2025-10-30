Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Лос-Анджелес ФК - Остин 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Лос-Анджелес ФКОстин, 7 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Калифорния Стэдиум. Судить этот матч будет Rosendo Mendoza.

МСК, 7 тур, Стадион: Бэнк оф Калифорния Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Лос-Анджелес ФК
Завершен
2 : 1
30 октября 2025
Остин
Brendan Hines-Ike 20'
Джон Галлахер 63'
Nathan Ordaz 79'
Смотреть онлайн
Hines - LAFC icon
20'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Джон Галлахер icon
63'
Nathan Ordaz icon
79'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
LAFC - Угловой
7'
Угловой
LAFC - Угловой
7'
Угловой
LAFC - Угловой
20'
Brendan Hines-Ike - 1-ый Гол
40'
Угловой
LAFC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
63'
Джон Галлахер - 2-ой Гол забит с передачи Owen Wolff
68'
Угловой
LAFC - Угловой
69'
Угловой
LAFC - Угловой
69'
Угловой
LAFC - Угловой
74'
Угловой
LAFC - Угловой
79'
Nathan Ordaz - 3-ий Гол забит с передачи Денис Буанга
90+6'
Угловой
Остин FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2

Превью матча Лос-Анджелес ФК — Остин

Команда Лос-Анджелес ФК в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-9. Команда Остин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-18. Команда Лос-Анджелес ФК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Остин забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Остин, в том матче победу одержали хозяева.

Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
1
Франция
Уго Льорис
14
Испания
Сержи Паленсия
5
Англия
Райан Портеус
91
США
Nkosi Burgess
24
США
Райан Холлингсхед
66
Канада
Матьё Шуанье
4
Колумбия
Эдди Сегура
8
США
Марко Антонио Делгадо
11
Германия
Тимоти Тилльманн
7
Южная Корея
Сон Хын Мин
99
Габон
Денис Буанга
Тренер
США
Стивен Черундоло
Остин Остин
1
США
Брэд Стувер
5
Украина
Александр Сваток
4
США
Brendan Hines-Ike
29
Бразилия
Guilherme Biro
3
Дания
Миккел Деслер
6
Испания
Или Санчез
8
США
Daniel Pereira
17
Ирландия
Джон Галлахер
11
Гана
Осман Букари
10
Албания
Мюрто Узуни
33
США
Owen Wolff
Тренер
Испания
Nicolas Estevez Martinez

История последних встреч

Лос-Анджелес ФК
Лос-Анджелес ФК
Остин
Лос-Анджелес ФК
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.10.2025
Остин
Остин
1:0
Лос-Анджелес ФК
Лос-Анджелес ФК
Обзор

Статистика матча

Атаки
64
97
Угловые
8
1
Фолы
9
5
Удары (всего)
10
4
Удары мимо ворот
13
6
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rosendo Mendoza (США).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 67 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 7% (1 из 15 матчей) Rosendo Mendoza назначал пенальти

Игры 7 тур
10.11.2025
San Diego FC
4:0
Тимберс
Завершен
09.11.2025
Интер Майами
4:0
Нэшвилл
Завершен
09.11.2025
Цинциннати
2:1
Коламбус Крю
Завершен
09.11.2025
Миннесота Юнайтед
10:9
Саундерс
Завершен
08.11.2025
Филадельфия
-:-
Чикаго Файр
08.11.2025
Лос-Анджелес ФК
-:-
Остин
08.11.2025
Шарлотт
1:3
Нью-Йорк Сити
Завершен
07.11.2025
Ванкувер Уайткэпс
-:-
Даллас
Отменен
03.11.2025
Коламбус Крю
4:0
Цинциннати
Завершен
30.10.2025
Лос-Анджелес ФК
2:1
Остин
Завершен
29.10.2025
Шарлотт
0:1
Нью-Йорк Сити
Завершен
28.10.2025
Миннесота Юнайтед
0:0
Саундерс
Завершен
28.10.2025
Цинциннати
1:0
Коламбус Крю
Завершен
Комментарии к матчу
