Смотреть онлайн Лос-Анджелес ФК - Остин 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Лос-Анджелес ФК — Остин, 7 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Калифорния Стэдиум. Судить этот матч будет Rosendo Mendoza.
Превью матча Лос-Анджелес ФК — Остин
Команда Лос-Анджелес ФК в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-9. Команда Остин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-18. Команда Лос-Анджелес ФК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Остин забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Остин, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Rosendo Mendoza (США).
За последние 15 матчей судья показал 67 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 7% (1 из 15 матчей) Rosendo Mendoza назначал пенальти