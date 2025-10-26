Смотреть онлайн Тэджон Хана Ситизен - Поханг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Чемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1: Тэджон Хана Ситизен — Поханг, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Daejeon World Cup Stadium. Судить этот матч будет Dae Yong Kim.
Превью матча Тэджон Хана Ситизен — Поханг
Команда Тэджон Хана Ситизен в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-14. Команда Поханг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-12. Команда Тэджон Хана Ситизен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Поханг забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Поханг, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Dae Yong Kim (Южная Корея).
За последние 10 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 30% (3 из 10 матчей) Dae Yong Kim назначал пенальти