Превью матча Тэджон Хана Ситизен — Поханг

Команда Тэджон Хана Ситизен в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-14. Команда Поханг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-12. Команда Тэджон Хана Ситизен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Поханг забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Поханг, в том матче победу одержали гостьи.