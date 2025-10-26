Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Тэджон Хана Ситизен - Поханг 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяЧемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1: Тэджон Хана СитизенПоханг, 34 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Daejeon World Cup Stadium. Судить этот матч будет Dae Yong Kim.

МСК, 34 тур, Стадион: Daejeon World Cup Stadium
Чемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1
Тэджон Хана Ситизен
27'
45'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Поханг

Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Тэджон Хана Ситизен icon
27'
Тэджон Хана Ситизен icon
45'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
27'
Тэджон Хана Ситизен - 1-ый Гол
32'
Угловой
Поханг - Угловой
38'
Угловой
Поханг - Угловой
45'
Тэджон Хана Ситизен - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
48'
Угловой
Тэджон Хана Ситизен - Угловой
51'
Угловой
Поханг - Угловой
69'
Угловой
Поханг - Угловой
80'
Угловой
Поханг - Угловой
90+5'
Угловой
Поханг - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Тэджон Хана Ситизен — Поханг

Команда Тэджон Хана Ситизен в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-14. Команда Поханг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-12. Команда Тэджон Хана Ситизен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Поханг забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Поханг, в том матче победу одержали гостьи.

Тэджон Хана Ситизен Тэджон Хана Ситизен
25
Южная Корея
Jun-seo Lee
33
Южная Корея
Kim Moon-Hwan
26
Kim Min-deok
98
Азербайджан
Антон Кривоцюк
16
Южная Корея
Lee Myung-Jae
77
Бразилия
Joao Victor
30
Южная Корея
Kim Bong-soo
44
Южная Корея
Soon-min Lee
90
Южная Корея
Hyeon-oh Kim
7
Япония
Masatoshi Ishida
10
Южная Корея
Min-Kyu Ju
Тренер
Южная Корея
Хванг Сун-Хонг
Поханг Поханг
21
Южная Корея
Hwang In-jae
17
Южная Корея
Кванг Хоон Шин
4
Южная Корея
Jeon Min-kwang
14
Южная Корея
Seung-wook Park
66
Южная Корея
Lee Chang-woo
40
Южная Корея
Ки Сон Ен
88
Южная Корея
Kim Dong-jin
2
Южная Корея
Jeong-won Eo
11
Бразилия
Juninho Rocha
9
Бразилия
Jorge Barbosa
37
Южная Корея
Hong Yunsang
Тренер
Южная Корея
Тае-Ха Парк

История последних встреч

Тэджон Хана Ситизен
Тэджон Хана Ситизен
Поханг
Тэджон Хана Ситизен
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
05.10.2025
Поханг
Поханг
1:3
Тэджон Хана Ситизен
Тэджон Хана Ситизен
Обзор
27.05.2025
Тэджон Хана Ситизен
Тэджон Хана Ситизен
1:3
Поханг
Поханг
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Тэджон Хана Ситизен Тэджон Хана Ситизен
50%
Поханг Поханг
50%
Атаки
136
116
Угловые
1
6
Фолы
7
20
Удары (всего)
10
8
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Dae Yong Kim (Южная Корея).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Dae Yong Kim назначал пенальти

Игры 34 тур
26.10.2025
Тэджон Хана Ситизен
2:0
Поханг
Завершен
25.10.2025
ФК Кванджу
1:0
Аньян
Завершен
Комментарии к матчу
