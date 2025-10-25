Превью матча ФК Кванджу — Аньян

Команда ФК Кванджу в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-13. Команда Аньян, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-13. Команда ФК Кванджу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аньян забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Аньян, в том матче сыграли вничью.