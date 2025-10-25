Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Кванджу - Аньян 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяЧемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1: ФК КванджуАньян, 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gwangju Football Stadium. Судить этот матч будет Shin Yong-jun.

МСК, 34 тур, Стадион: Gwangju Football Stadium
Чемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1
ФК Кванджу
20'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Аньян
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Кванджу icon
20'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
17'
Угловой
ФК Кванджу - Угловой
20'
ФК Кванджу - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
ФК Кванджу - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Аньян - Угловой
50'
Угловой
Аньян - Угловой
60'
Угловой
Аньян - Угловой
65'
Угловой
Аньян - Угловой
67'
Угловой
Аньян - Угловой
85'
Угловой
Аньян - Угловой
90+9'
Аньян - Незабитый пенальти
90+12'
Угловой
ФК Кванджу - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча ФК Кванджу — Аньян

Команда ФК Кванджу в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-13. Команда Аньян, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-13. Команда ФК Кванджу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аньян забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Аньян, в том матче сыграли вничью.

ФК Кванджу ФК Кванджу
1
Южная Корея
Kim Kyeong-Min
2
Южная Корея
Sung-gwon Cho
5
Южная Корея
Byeon Jun-soo
20
Южная Корея
Jin Si-woo
94
Южная Корея
Sim Sang-min
18
Южная Корея
Ин-Хек Парк
8
Южная Корея
Lee Kang-hyeon
10
Южная Корея
Куонг Рок Чой
16
Южная Корея
Jung Ji-Hun
40
Южная Корея
Shin Chang-moo
17
Бразилия
Reis
Тренер
Южная Корея
Jung-hyo Lee
Аньян Аньян
31
Южная Корея
До Сол Ким
32
Южная Корея
Lee Tae-heui
4
Южная Корея
Lee Chang-yong
27
Южная Корея
Квон Юн-Вон
22
Южная Корея
Kim Dong-jin
71
Южная Корея
Chae Hyun-woo
16
Южная Корея
Gyu-hyeon Choe
55
Нидерланды
Томас Ауде-Котте
17
Южная Корея
Kang Jihun
7
Бразилия
Matheus Oliveira
9
Бразилия
Bruno Rodrigues Mota
Тренер
Южная Корея
Byeong-hoon Ryu

История последних встреч

ФК Кванджу
ФК Кванджу
Аньян
ФК Кванджу
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
28.09.2025
Аньян
Аньян
0:0
ФК Кванджу
ФК Кванджу
Обзор
28.06.2025
Аньян
Аньян
1:2
ФК Кванджу
ФК Кванджу
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Кванджу ФК Кванджу
50%
Аньян Аньян
50%
Атаки
94
132
Угловые
3
6
Фолы
7
21
Удары (всего)
7
12
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Shin Yong-jun (Южная Корея).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 42 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 22% (2 из 9 матчей) Shin Yong-jun назначал пенальти

Игры 34 тур
26.10.2025
Тэджон Хана Ситизен
2:0
Поханг
Завершен
25.10.2025
ФК Кванджу
1:0
Аньян
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA