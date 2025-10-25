Смотреть онлайн ФК Кванджу - Аньян 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Чемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1: ФК Кванджу — Аньян, 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gwangju Football Stadium. Судить этот матч будет Shin Yong-jun.
Превью матча ФК Кванджу — Аньян
Команда ФК Кванджу в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-13. Команда Аньян, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-13. Команда ФК Кванджу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аньян забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Аньян, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Shin Yong-jun (Южная Корея).
За последние 9 матчей судья показал 42 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 22% (2 из 9 матчей) Shin Yong-jun назначал пенальти