Смотреть онлайн Волеренга - Стремс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: Волеренга — Стремс, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Интилити Арена. Судить этот матч будет Marius Hansen Grotta.
Превью матча Волеренга — Стремс
Команда Волеренга в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 22-22. Команда Стремс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-21. Команда Волеренга в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Стремс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Стремс, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marius Hansen Grotta (Норвегия).
За последние 8 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 38% (3 из 8 матчей) Marius Hansen Grotta назначал пенальти