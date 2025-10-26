Превью матча Волеренга — Стремс

Команда Волеренга в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 22-22. Команда Стремс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-21. Команда Волеренга в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Стремс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Стремс, в том матче победу одержали гостьи.