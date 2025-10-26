Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Волеренга - Стремс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияЧемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: ВолеренгаСтремс, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Интилити Арена. Судить этот матч будет Marius Hansen Grotta.

МСК, 26 тур, Стадион: Интилити Арена
Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига
Волеренга
Elias Kristoffersen Hagen 90+1'
Aaron Kiil Olsen 90+7'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Стремс
Taaje 29'
Taaje - Стремс icon
29'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,3
Elias Kristoffersen Hagen icon
90+1'
Aaron Kiil Olsen icon
90+7'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,3
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Стремс - Угловой
8'
Угловой
Волеренга - Угловой
29'
Угловой
Стремс - Угловой
29'
Taaje - 1-ый Гол
34'
Угловой
Волеренга - Угловой
42'
Угловой
Волеренга - Угловой
43'
Угловой
Волеренга - Угловой
45+2'
Угловой
Волеренга - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,3
53'
Угловой
Волеренга - Угловой
54'
Угловой
Волеренга - Угловой
56'
Угловой
Волеренга - Угловой
71'
Угловой
Волеренга - Угловой
73'
Угловой
Стремс - Угловой
77'
Угловой
Волеренга - Угловой
78'
Угловой
Волеренга - Угловой
81'
Угловой
Волеренга - Угловой
82'
Угловой
Волеренга - Угловой
89'
Угловой
Волеренга - Угловой
89'
Угловой
Волеренга - Угловой
90+1'
Elias Kristoffersen Hagen - 2-ой Гол
90+5'
Угловой
Волеренга - Угловой
90+7'
Aaron Kiil Olsen - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,3

Превью матча Волеренга — Стремс

Команда Волеренга в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 22-22. Команда Стремс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-21. Команда Волеренга в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Стремс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Стремс, в том матче победу одержали гостьи.

Волеренга Волеренга
16
Дания
Oscar Hedvall
6
Норвегия
Вегар Эгген Хеденестад
4
Норвегия
Aaron Kiil Olsen
37
Норвегия
Ivan Nasberg
27
Бразилия
Vinicius Nogueira
29
Камерун
Fidele Brice Ambina
24
Норвегия
Петтер Странд
8
Норвегия
Хенрик Бьордаль
10
Дания
Carl Lange
11
Дания
Elias Sorensen
17
Mathias Grunderjern
Тренер
Норвегия
Гейр Бакке
Стремс Стремс
1
Норвегия
Пер Кристиан Ворре Братвейт
26
Норвегия
Ларс Кристофер Вилсвик
25
Норвегия
Jesper Taaje
71
Норвегия
Густав Валсвик
27
Норвегия
Fredrik Kristensen Dahl
84
Норвегия
Andre Stavas Skistad
10
Норвегия
Герман Стенгел
17
Норвегия
Johan Bakke
77
Норвегия
Marcus Johnson Mehnert
9
Норвегия
Elias Hoff Melkersen
16
Норвегия
Frederick Ardraa
Тренер
Норвегия
Даг-Еилев Фагермо

История последних встреч

Волеренга
Волеренга
Стремс
Волеренга
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.06.2025
Стремс
Стремс
0:2
Волеренга
Волеренга
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Волеренга Волеренга
67%
Стремс Стремс
33%
Атаки
138
78
Угловые
16
3
Удары мимо ворот
15
3
Удары в створ ворот
6
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marius Hansen Grotta (Норвегия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 38% (3 из 8 матчей) Marius Hansen Grotta назначал пенальти

Игры 26 тур
26.10.2025
Волеренга
2:1
Стремс
Завершен
26.10.2025
Хаугесунд
2:3
Тромсе
Завершен
26.10.2025
Кристиансунд
1:3
Хамаркамератен
Завершен
26.10.2025
Сандефьорд
0:0
Фредрикстад
Завершен
26.10.2025
Будё-Глимт
4:1
Мольде
Завершен
25.10.2025
ФК Викинг
5:1
Брюн
Завершен
