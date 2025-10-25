Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн В-Варен - Имабари 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония - Джей-лига 2: В-ВаренИмабари, 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Transcosmos Stadium Nagasaki.

МСК, 34 тур, Стадион: Transcosmos Stadium Nagasaki
Футбол. Япония - Джей-лига 2
В-Варен
9'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Имабари
80'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
В-Варен icon
9'
Счет после первого тайма 1:0
Имабари icon
80'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
9'
В-Варен - 1-ый Гол
24'
Угловой
Имабари - Угловой
34'
Угловой
В-Варен - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
Имабари - Угловой
57'
Угловой
Имабари - Угловой
58'
Угловой
В-Варен - Угловой
71'
Угловой
Имабари - Угловой
77'
Угловой
Имабари - Угловой
80'
Угловой
Имабари - Угловой
80'
Имабари - 2-ой Гол
90+1'
Угловой
В-Варен - Угловой
90+2'
Угловой
Имабари - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча В-Варен — Имабари

Команда В-Варен в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-6. Команда Имабари, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-14. Команда В-Варен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Имабари забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
В-Варен В-Варен
49%
Имабари Имабари
51%
Атаки
65
79
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
2
2
Игры 34 тур
26.10.2025
Токушима
0:1
Иваки
Завершен
26.10.2025
Консадоле Саппоро
0:1
Мито
Завершен
26.10.2025
Монтедио
2:2
Омия А
Завершен
25.10.2025
В-Варен
1:1
Имабари
Завершен
25.10.2025
Фуцзиеда
1:1
Вентфорет
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA