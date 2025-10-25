Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония - Джей-лига 2 : В-Варен — Имабари , 34 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Transcosmos Stadium Nagasaki .

Превью матча В-Варен — Имабари

Команда В-Варен в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-6. Команда Имабари, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-14. Команда В-Варен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Имабари забивает 1, пропускает 1.