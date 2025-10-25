Превью матча У. Де Консепсьон — Темуко

Команда У. Де Консепсьон в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-6. Команда Темуко, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,6 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-12. Команда У. Де Консепсьон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Темуко забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Темуко, в том матче сыграли вничью.