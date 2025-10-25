Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн У. Де Консепсьон - Темуко 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: У. Де КонсепсьонТемуко, 29 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипал де Коллао.

МСК, 29 тур, Стадион: Мунисипал де Коллао
Чили - Примера B
У. Де Консепсьон
2'
8'
65'
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Темуко
40'
77'
У. Де Консепсьон icon
2'
У. Де Консепсьон icon
8'
Темуко icon
40'
Счет после первого тайма 2:1
У. Де Консепсьон icon
65'
Темуко icon
77'
Матч закончился со счётом 3:2 : 1,4
Текстовая трансляция
2'
У. Де Консепсьон - 1-ый Гол
8'
Угловой
У. Де Консепсьон - Угловой
8'
У. Де Консепсьон - 2-ой Гол
14'
Угловой
У. Де Консепсьон - Угловой
23'
Угловой
Темуко - Угловой
34'
Угловой
У. Де Консепсьон - Угловой
40'
Темуко - 3-ий Гол
42'
Угловой
У. Де Консепсьон - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
65'
У. Де Консепсьон - 4-ый Гол
70'
Угловой
Темуко - Угловой
77'
Темуко - 5-ый Гол
90+1'
Угловой
У. Де Консепсьон - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 1,4

Превью матча У. Де Консепсьон — Темуко

Команда У. Де Консепсьон в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-6. Команда Темуко, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,6 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-12. Команда У. Де Консепсьон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Темуко забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Темуко, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

У. Де Консепсьон
У. Де Консепсьон
Темуко
У. Де Консепсьон
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
14.06.2025
Темуко
Темуко
0:0
У. Де Консепсьон
У. Де Консепсьон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
У. Де Консепсьон У. Де Консепсьон
62%
Темуко Темуко
38%
Атаки
129
128
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
16
14
Удары в створ ворот
7
4
Игры 29 тур
27.10.2025
Рейнджерз
1:0
Д. Консепсьон
Завершен
26.10.2025
Кобрелоа
2:0
Сантьяго В
Завершен
26.10.2025
Магальянес
1:0
Антофагаста
Завершен
25.10.2025
Санта Круз
1:0
Арика
Завершен
25.10.2025
У. Де Консепсьон
3:2
Темуко
Завершен
25.10.2025
Сан-Луис Кильота
0:0
Депортес Копьяпо
Завершен
