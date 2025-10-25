Смотреть онлайн У. Де Консепсьон - Темуко 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B: У. Де Консепсьон — Темуко, 29 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипал де Коллао.
Превью матча У. Де Консепсьон — Темуко
Команда У. Де Консепсьон в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-6. Команда Темуко, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,6 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-12. Команда У. Де Консепсьон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Темуко забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Темуко, в том матче сыграли вничью.