Превью матча Барселона — Либертад Лоха

Команда Барселона в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команда Либертад Лоха, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Барселона в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Либертад Лоха забивает 1, пропускает 1.