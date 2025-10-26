Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Барселона - Либертад Лоха 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: БарселонаЛибертад Лоха, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Monumental Banco Pichincha. Судить этот матч будет Robert Cabrera.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Monumental Banco Pichincha
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Барселона
Jhonny Quinonez 21'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Либертад Лоха
Смотреть онлайн
Jhonny Quinonez icon
21'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Барселона - Угловой
7'
Угловой
Libertad FC - Угловой
9'
Угловой
Libertad FC - Угловой
21'
Jhonny Quinonez - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
51'
Угловой
Libertad FC - Угловой
60'
Угловой
Libertad FC - Угловой
61'
Угловой
Libertad FC - Угловой
80'
Угловой
Барселона - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,0

Превью матча Барселона — Либертад Лоха

Команда Барселона в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команда Либертад Лоха, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Барселона в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Либертад Лоха забивает 1, пропускает 1.

Барселона Барселона
10
Эквадор
Фелипе Кайседо
21
Уругвай
Joaquin Valiente
17
Эквадор
Jean Montano
28
Эквадор
Jhonny Quinonez
4
Эквадор
Густаво Валлесилья
18
Эквадор
Bryan Ignacio Carabali Canola
13
Эквадор
Janner Corozo
11
Эквадор
Joao Rojas
3
Эквадор
Хавьер Арреага
16
Уругвай
Ignacio De Arruabarrena
37
Аргентина
Gaston Campi
Тренер
Испания
Исмаэль Рескальво
Либертад Лоха Либертад Лоха
12
Эквадор
Felix Jostyn Mina Caicedo
36
Эквадор
Ariel Garcia
70
Эквадор
Yerlin Quinonez
25
Эквадор
Denilson Bolanos
30
Эквадор
Jostin Bravo
8
Эквадор
Wilter Ayovi
37
Эквадор
Carlos Arboleda
3
Эквадор
Kevin Becerra
6
Эквадор
Orlin Quinonez
7
Эквадор
Ivan Zambrano
19
Эквадор
Eber Caicedo
Тренер
Эквадор
Juan Leon

Статистика матча

Владение мячом
Барселона Барселона
50%
Либертад Лоха Либертад Лоха
50%
Атаки
34
19
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
3
0
Удары в створ ворот
4
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Robert Cabrera (Эквадор).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 67 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 7 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 36% (5 из 14 матчей) Robert Cabrera назначал пенальти

Игры 3 тур
26.10.2025
Эль Насьональ
2:0
Макара
Завершен
26.10.2025
Барселона
1:0
Либертад Лоха
Завершен
Комментарии к матчу
