Смотреть онлайн Барселона - Либертад Лоха 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Барселона — Либертад Лоха, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Monumental Banco Pichincha. Судить этот матч будет Robert Cabrera.
Превью матча Барселона — Либертад Лоха
Команда Барселона в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команда Либертад Лоха, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Барселона в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Либертад Лоха забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Robert Cabrera (Эквадор).
За последние 14 матчей судья показал 67 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 7 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 36% (5 из 14 матчей) Robert Cabrera назначал пенальти