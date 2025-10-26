Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Фордж - Атлетико Оттава 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаЧемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: ФорджАтлетико Оттава, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Tim Hortons Field.

МСК, 2 тур, Стадион: Tim Hortons Field
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Фордж
Давид Чойниер 23'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Атлетико Оттава
Antinoro 33'
Salter 58'
Смотреть онлайн
Давид Чойниер icon
23'
Antinoro - Атлетико Оттава icon
33'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
Salter - Атлетико Оттава icon
58'
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2
Текстовая трансляция
23'
Давид Чойниер - 1-ый Гол
29'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
31'
Угловой
Атлетико Оттава - Угловой
33'
Antinoro - 2-ой Гол
43'
Угловой
Фордж - Угловой
43'
Угловой
Фордж - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
58'
Salter - 3-ий Гол
86'
Угловой
Фордж - Угловой
90+3'
Угловой
Фордж - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2

Превью матча Фордж — Атлетико Оттава

Команда Фордж в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-8. Команда Атлетико Оттава, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Фордж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Оттава забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Фордж, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Фордж
Фордж
Атлетико Оттава
Фордж
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
17.08.2025
Фордж
Фордж
2:0
Атлетико Оттава
Атлетико Оттава
Обзор
12.07.2025
Атлетико Оттава
Атлетико Оттава
1:1
Фордж
Фордж
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Фордж Фордж
52%
Атлетико Оттава Атлетико Оттава
48%
Атаки
118
66
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
3
4
Игры 2 тур
26.10.2025
Фордж
1:2
Атлетико Оттава
Завершен
Комментарии к матчу
