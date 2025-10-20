20.10.2025
Bermuda Premier League: Boulevard Blazers FC — YMSC . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Bermuda Premier League
Boulevard Blazers FC
50'
78'
Завершен
2 : 2
20 октября 2025
YMSC
23'
90+6'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
23'
YMSC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
50'
Boulevard Blazers FC - 2-ой Гол
78'
Boulevard Blazers FC - 3-ий Гол
90+6'
YMSC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Boulevard Blazers FC — YMSC
