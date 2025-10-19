19.10.2025
Смотреть онлайн North Village Rams - X-Roads Warriors 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bermuda Premier League: North Village Rams — X-Roads Warriors . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Bermuda Premier League
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
X-Roads Warriors
70'
Счет после первого тайма 1:0
X-Roads Warriors
70'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
3'
North Village Rams - Угловой
6'
X-Roads Warriors - Угловой
14'
North Village Rams - Угловой
18'
North Village Rams - Угловой
25'
North Village Rams - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
57'
X-Roads Warriors - Угловой
64'
X-Roads Warriors - Угловой
68'
X-Roads Warriors - Угловой
70'
X-Roads Warriors - 2-ой Гол
72'
X-Roads Warriors - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча North Village Rams — X-Roads Warriors
Статистика матча
Угловые
3
5
Комментарии к матчу