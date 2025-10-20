Смотреть онлайн AF Chilibre - Olympic Colon FC 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Panama Liga de Futbol Nacional: AF Chilibre — Olympic Colon FC . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча AF Chilibre — Olympic Colon FC
Команда AF Chilibre в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2. Команда Olympic Colon FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 3-5. Команда AF Chilibre в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Olympic Colon FC забивает 0, пропускает 1.