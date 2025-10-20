Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Santos Laguna U19 (W) - Tigres UANL U19 (W) 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19 Femenil: Santos Laguna U19 (W)Tigres UANL U19 (W) . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga MX U19 Femenil
Santos Laguna U19 (W)
74'
86'
90+1'
Завершен
3 : 2
20 октября 2025
Tigres UANL U19 (W)
13'
59'
Tigres UANL U19 (W) icon
13'
Счет после первого тайма 0:1
Tigres UANL U19 (W) icon
59'
Santos Laguna U19 (W) icon
74'
Santos Laguna U19 (W) icon
86'
Santos Laguna U19 (W) icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Tigres UANL U19 (W) - Угловой
10'
Угловой
Santos Laguna U19 (W) - Угловой
12'
Угловой
Santos Laguna U19 (W) - Угловой
13'
Tigres UANL U19 (W) - 1-ый Гол
42'
Угловой
Santos Laguna U19 (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
59'
Tigres UANL U19 (W) - 2-ой Гол
74'
Santos Laguna U19 (W) - 3-ий Гол
85'
Угловой
Santos Laguna U19 (W) - Угловой
86'
Santos Laguna U19 (W) - 4-ый Гол
90+1'
Santos Laguna U19 (W) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Santos Laguna U19 (W) — Tigres UANL U19 (W)

Команда Santos Laguna U19 (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-6.

Статистика матча

Атаки
48
67
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу
