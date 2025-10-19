Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19 Femenil : Leon U19 (W) — Tijuana U19 (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Leon U19 (W) — Tijuana U19 (W)

Команда Leon U19 (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-7. Команда Tijuana U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-4. Команда Leon U19 (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Tijuana U19 (W) забивает 0, пропускает 0.