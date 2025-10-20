Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Пантоя - Атлетико Вега Реал 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ: Атлетико ПантояАтлетико Вега Реал . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ
Атлетико Пантоя
43'
48'
65'
Завершен
3 : 1
20 октября 2025
Атлетико Вега Реал
7'
Атлетико Вега Реал icon
7'
Атлетико Пантоя icon
43'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
Атлетико Пантоя icon
48'
Атлетико Пантоя icon
65'
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Атлетико Пантоя - Угловой
7'
Атлетико Вега Реал - 1-ый Гол
33'
Угловой
Атлетико Пантоя - Угловой
37'
Угловой
Атлетико Пантоя - Угловой
43'
Атлетико Пантоя - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
48'
Атлетико Пантоя - 3-ий Гол
65'
Атлетико Пантоя - 4-ый Гол
82'
Угловой
Атлетико Вега Реал - Угловой
90+1'
Угловой
Атлетико Пантоя - Угловой
90+5'
Угловой
Атлетико Вега Реал - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,3

Превью матча Атлетико Пантоя — Атлетико Вега Реал

Команда Атлетико Пантоя в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-6. Команда Атлетико Вега Реал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-9. Команда Атлетико Пантоя в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Вега Реал забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Атлетико Вега Реал, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Атлетико Пантоя
Атлетико Пантоя
Атлетико Вега Реал
Атлетико Пантоя
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.08.2025
Атлетико Вега Реал
Атлетико Вега Реал
3:0
Атлетико Пантоя
Атлетико Пантоя
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Пантоя Атлетико Пантоя
58%
Атлетико Вега Реал Атлетико Вега Реал
42%
Атаки
67
53
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
14
7
Комментарии к матчу
