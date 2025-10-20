Превью матча Атлетико Пантоя — Атлетико Вега Реал

Команда Атлетико Пантоя в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-6. Команда Атлетико Вега Реал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-9. Команда Атлетико Пантоя в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Вега Реал забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Атлетико Вега Реал, в том матче победу одержали хозяева.