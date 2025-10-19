Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Paraense Women : Tiradentes PA (W) — Paysandu (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча Tiradentes PA (W) — Paysandu (W)

Команда Tiradentes PA (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Tiradentes PA (W), в том матче победу одержали гостьи.