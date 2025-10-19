Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Tiradentes PA (W) - Paysandu (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Paraense Women: Tiradentes PA (W)Paysandu (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
Brazil Campeonato Paraense Women
Tiradentes PA (W)
13'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Paysandu (W)
Tiradentes PA (W) icon
13'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
13'
Tiradentes PA (W) - 1-ый Гол
23'
Угловой
Paysandu (W) - Угловой
43'
Угловой
Tiradentes PA (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
80'
Угловой
Paysandu (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Tiradentes PA (W) — Paysandu (W)

Команда Tiradentes PA (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Tiradentes PA (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Tiradentes PA (W)
Tiradentes PA (W)
Paysandu (W)
Tiradentes PA (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
31.10.2025
Tiradentes PA (W)
Tiradentes PA (W)
0:2
Paysandu (W)
Paysandu (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Tiradentes PA (W) Tiradentes PA (W)
44%
Paysandu (W) Paysandu (W)
56%
Атаки
0
0
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
0
