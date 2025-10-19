Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Заббар Сент-Патрик ФК - Пита 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Malta Jubilee Cup: Заббар Сент-Патрик ФКПита . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:20 по московскому времени .

МСК
Malta Jubilee Cup
Заббар Сент-Патрик ФК
27'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Пита
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Заббар Сент-Патрик ФК icon
27'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
11'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
13'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
27'
Заббар Сент-Патрик ФК - 1-ый Гол
30'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
33'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
38'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
42'
Угловой
Пита - Угловой
45+1'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
55'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
68'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
69'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
71'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
72'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
76'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Заббар Сент-Патрик ФК — Пита

Команда Заббар Сент-Патрик ФК в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-12.

Статистика матча

Владение мячом
Заббар Сент-Патрик ФК Заббар Сент-Патрик ФК
59%
Пита Пита
41%
Атаки
57
43
Угловые
13
1
Удары мимо ворот
1
0
Удары в створ ворот
5
0
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Team Liquid Team Liquid
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
16 Ноября
11:00
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур Амур
Адмирал Адмирал
16 Ноября
10:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Team Cobra Team Cobra
16 Ноября
11:00
PARIVISION PARIVISION
Peru Rejects Peru Rejects
16 Ноября
11:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA