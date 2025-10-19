Смотреть онлайн Porcinos FC (VII) - Los Troncos FC (VII) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Kings Cup - 36 mins play inc. Match Ball: Porcinos FC (VII) — Los Troncos FC (VII) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Porcinos FC (VII) — Los Troncos FC (VII)
Команда Porcinos FC (VII) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 29-25. Команда Los Troncos FC (VII), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 40-29. Команда Porcinos FC (VII) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Los Troncos FC (VII) забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июня 2025 на поле команды Los Troncos FC (VII), в том матче победу одержали хозяева.