19.10.2025
Смотреть онлайн Saiyans FC (VII) - Jijantes FC (VII) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Kings Cup - 36 mins play inc. Match Ball: Saiyans FC (VII) — Jijantes FC (VII) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Spain Kings Cup - 36 mins play inc. Match Ball
Отменен
- : -
19 октября 2025
Превью матча Saiyans FC (VII) — Jijantes FC (VII)
История последних встреч
Saiyans FC (VII)
Jijantes FC (VII)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.11.2025
Saiyans FC (VII)
6:4
Jijantes FC (VII)
Комментарии к матчу