18.10.2025

Смотреть онлайн CD Constitucion Unido - Club Aguara 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: CD Constitucion UnidoClub Aguara . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
CD Constitucion Unido
Завершен
- : -
18 октября 2025
Club Aguara
Смотреть онлайн
Превью матча CD Constitucion Unido — Club Aguara

Команда CD Constitucion Unido в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-14. Команда Club Aguara, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 18-22. Команда CD Constitucion Unido в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Club Aguara забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Club Aguara, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

CD Constitucion Unido
CD Constitucion Unido
Club Aguara
CD Constitucion Unido
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
28.06.2025
Club Aguara
Club Aguara
1:1
CD Constitucion Unido
CD Constitucion Unido
Обзор
Комментарии к матчу
