Смотреть онлайн Plantation FC - FC Florida 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионт США - UPSL: Plantation FC — FC Florida . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Превью матча Plantation FC — FC Florida
Команда Plantation FC в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-1. Команда FC Florida, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-16. Команда Plantation FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. FC Florida забивает 1, пропускает 2.