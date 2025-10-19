Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы острова — Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига : SOSA — Лаугу Юнайтед . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени .

Превью матча SOSA — Лаугу Юнайтед

Команда SOSA в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-16. Команда Лаугу Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-9. Команда SOSA в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лаугу Юнайтед забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Лаугу Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.