19.10.2025

Смотреть онлайн SOSA - Лаугу Юнайтед 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы островаЧемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: SOSAЛаугу Юнайтед . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига
SOSA
18'
69'
88'
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
Лаугу Юнайтед
90+2'
Смотреть онлайн
SOSA icon
18'
Счет после первого тайма 1:0
SOSA icon
69'
SOSA icon
88'
Лаугу Юнайтед icon
90+2'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Лаугу Юнайтед - Угловой
18'
SOSA - 1-ый Гол
40'
Угловой
Лаугу Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Лаугу Юнайтед - Угловой
69'
SOSA - 2-ой Гол
81'
Угловой
Лаугу Юнайтед - Угловой
88'
SOSA - 3-ий Гол
90+2'
Лаугу Юнайтед - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча SOSA — Лаугу Юнайтед

Команда SOSA в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-16. Команда Лаугу Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-9. Команда SOSA в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лаугу Юнайтед забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Лаугу Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

SOSA
SOSA
Лаугу Юнайтед
SOSA
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.06.2025
Лаугу Юнайтед
Лаугу Юнайтед
3:0
SOSA
SOSA
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
SOSA SOSA
44%
Лаугу Юнайтед Лаугу Юнайтед
56%
Атаки
77
88
Угловые
0
4
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу
