Смотреть онлайн Portsmouth Bombers - ФК Дублан 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминика — Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: Portsmouth Bombers — ФК Дублан . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:32 по московскому времени .
Превью матча Portsmouth Bombers — ФК Дублан
Команда Portsmouth Bombers в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-14. Команда ФК Дублан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 22-11. Команда Portsmouth Bombers в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Дублан забивает 2, пропускает 1.