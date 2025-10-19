Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Portsmouth Bombers - ФК Дублан 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДоминикаЧемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: Portsmouth BombersФК Дублан . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:32 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига
Portsmouth Bombers
24'
Завершен
1 : 10
19 октября 2025
ФК Дублан
8'
15'
35'
45'
50'
69'
71'
72'
75'
88'
ФК Дублан icon
8'
ФК Дублан icon
15'
Portsmouth Bombers icon
24'
ФК Дублан icon
35'
ФК Дублан icon
45'
Счет после первого тайма 1:4 : 3,3
ФК Дублан icon
50'
ФК Дублан icon
69'
ФК Дублан icon
71'
ФК Дублан icon
72'
ФК Дублан icon
75'
ФК Дублан icon
88'
Матч закончился со счётом 1:10 : 3,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
3'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
8'
ФК Дублан - 1-ый Гол
12'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
15'
ФК Дублан - 2-ой Гол
17'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
24'
Portsmouth Bombers - 3-ий Гол
35'
ФК Дублан - 4-ый Гол
45'
ФК Дублан - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 1:4 : 3,3
49'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
50'
ФК Дублан - 6-ый Гол
69'
ФК Дублан - 7-ый Гол
71'
ФК Дублан - 8-ый Гол
72'
ФК Дублан - 9-ый Гол
75'
ФК Дублан - 10-ый Гол
81'
Угловой
ФК Дублан - Угловой
87'
Угловой
Portsmouth Bombers - Угловой
88'
ФК Дублан - 11-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:10 : 3,3

Превью матча Portsmouth Bombers — ФК Дублан

Команда Portsmouth Bombers в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-14. Команда ФК Дублан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 22-11. Команда Portsmouth Bombers в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Дублан забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Portsmouth Bombers Portsmouth Bombers
34%
ФК Дублан ФК Дублан
66%
Атаки
56
109
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
11
10
Удары в створ ворот
2
17
Комментарии к матчу
