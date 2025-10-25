Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Хуссейн - Эль Харрач 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АлжирАлжир - Дивизион 2: ХуссейнЭль Харрач, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион 20 августа 1955.

МСК, 7 тур, Стадион: Стадион 20 августа 1955
Алжир - Дивизион 2
Хуссейн
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Эль Харрач
Превью матча Хуссейн — Эль Харрач

Команда Хуссейн в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-4. Команда Эль Харрач, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-6. Команда Хуссейн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Эль Харрач забивает 1, пропускает 1.

Игры 7 тур
26.10.2025
Хроуб
0:0
МО Константин
Завершен
25.10.2025
Хуссейн
1:1
Эль Харрач
Завершен
25.10.2025
Арбаа
0:1
РК Коуба
Завершен
25.10.2025
US Bechar Djedid
1:0
ГК Маскара
Завершен
25.10.2025
Nrb Beni Oulbene
0:2
Бискра
Завершен
25.10.2025
МЦ Магра
2:0
Бени Тор
Завершен
25.10.2025
ЖС Бордж-Менайель
0:1
ИБ Кхемис Эль-Кечна
Завершен
25.10.2025
МО Бежайя
2:1
ЙС Джиджель
Завершен
