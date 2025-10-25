Смотреть онлайн Хуссейн - Эль Харрач 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Алжир — Алжир - Дивизион 2: Хуссейн — Эль Харрач, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион 20 августа 1955.
Превью матча Хуссейн — Эль Харрач
Команда Хуссейн в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-4. Команда Эль Харрач, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-6. Команда Хуссейн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Эль Харрач забивает 1, пропускает 1.