Смотреть онлайн Арбаа - РК Коуба 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Алжир — Алжир - Дивизион 2: Арбаа — РК Коуба, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ismail Makhlouf Stadium.
Превью матча Арбаа — РК Коуба
Команда Арбаа в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 4-13. Команда РК Коуба, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-5. Команда Арбаа в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. РК Коуба забивает 1, пропускает 1.