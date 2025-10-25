Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Алжир — Алжир - Дивизион 2 : Nrb Beni Oulbene — Бискра , 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Nrb Beni Oulbene — Бискра

Команда Nrb Beni Oulbene в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-5. Команда Бискра, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-7. Команда Nrb Beni Oulbene в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бискра забивает 1, пропускает 1.