25.10.2025

Смотреть онлайн МЦ Магра - Бени Тор 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АлжирАлжир - Дивизион 2: МЦ МаграБени Тор, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Boucheligue Brothers Stadium.

МСК, 7 тур, Стадион: Boucheligue Brothers Stadium
Алжир - Дивизион 2
МЦ Магра
53'
90+4'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Бени Тор
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
МЦ Магра icon
53'
МЦ Магра icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,4
Текстовая трансляция
45+1'
Угловой
Бени Тор - Угловой
45+3'
Угловой
МЦ Магра - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
53'
МЦ Магра - 1-ый Гол
56'
Угловой
МЦ Магра - Угловой
78'
Угловой
Бени Тор - Угловой
87'
Угловой
Бени Тор - Угловой
90+4'
МЦ Магра - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,4

Превью матча МЦ Магра — Бени Тор

Команда МЦ Магра в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-14.

Статистика матча

Атаки
148
110
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
6
0
Игры 7 тур
26.10.2025
Хроуб
0:0
МО Константин
Завершен
25.10.2025
Хуссейн
1:1
Эль Харрач
Завершен
25.10.2025
Арбаа
0:1
РК Коуба
Завершен
25.10.2025
US Bechar Djedid
1:0
ГК Маскара
Завершен
25.10.2025
Nrb Beni Oulbene
0:2
Бискра
Завершен
25.10.2025
МЦ Магра
2:0
Бени Тор
Завершен
25.10.2025
ЖС Бордж-Менайель
0:1
ИБ Кхемис Эль-Кечна
Завершен
25.10.2025
МО Бежайя
2:1
ЙС Джиджель
Завершен
