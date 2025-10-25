Смотреть онлайн ЖС Бордж-Менайель - ИБ Кхемис Эль-Кечна 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Алжир — Алжир - Дивизион 2: ЖС Бордж-Менайель — ИБ Кхемис Эль-Кечна, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Takdjerat Salah.
Превью матча ЖС Бордж-Менайель — ИБ Кхемис Эль-Кечна
Команда ЖС Бордж-Менайель в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-8.