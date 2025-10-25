Превью матча МО Бежайя — ЙС Джиджель

Команда МО Бежайя в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-5. Команда ЙС Джиджель, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-4. Команда МО Бежайя в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ЙС Джиджель забивает 1, пропускает 0.