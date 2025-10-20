Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Сан-Мартин Маргарита Белен - Independiente Tirol 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаРегиональная лига Аргентины по футболу: Сан-Мартин Маргарита БеленIndependiente Tirol . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Региональная лига Аргентины по футболу
Сан-Мартин Маргарита Белен
67'
90+7'
Завершен
2 : 3
20 октября 2025
Independiente Tirol
31'
55'
57'
Смотреть онлайн
Independiente Tirol icon
31'
Счет после первого тайма 0:1
Independiente Tirol icon
55'
Independiente Tirol icon
57'
Сан-Мартин Маргарита Белен icon
67'
Сан-Мартин Маргарита Белен icon
90+7'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Independiente Tirol - Угловой
31'
Угловой
Independiente Tirol - Угловой
31'
Independiente Tirol - 1-ый Гол
32'
Угловой
Сан-Мартин Маргарита Белен - Угловой
33'
Угловой
Сан-Мартин Маргарита Белен - Угловой
43'
Угловой
Independiente Tirol - Угловой
45+3'
Угловой
Сан-Мартин Маргарита Белен - Угловой
45+3'
Угловой
Сан-Мартин Маргарита Белен - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Сан-Мартин Маргарита Белен - Угловой
49'
Угловой
Сан-Мартин Маргарита Белен - Угловой
54'
Угловой
Independiente Tirol - Угловой
55'
Independiente Tirol - 2-ой Гол
57'
Independiente Tirol - 3-ий Гол
62'
Угловой
Сан-Мартин Маргарита Белен - Угловой
67'
Сан-Мартин Маргарита Белен - 4-ый Гол
73'
Угловой
Сан-Мартин Маргарита Белен - Угловой
76'
Угловой
Сан-Мартин Маргарита Белен - Угловой
83'
Угловой
Сан-Мартин Маргарита Белен - Угловой
90+7'
Сан-Мартин Маргарита Белен - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Сан-Мартин Маргарита Белен — Independiente Tirol

Команда Сан-Мартин Маргарита Белен в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-2. Команда Independiente Tirol, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-5. Команда Сан-Мартин Маргарита Белен в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Independiente Tirol забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Сан-Мартин Маргарита Белен Сан-Мартин Маргарита Белен
61%
Independiente Tirol Independiente Tirol
39%
Атаки
120
90
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
13
6
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
