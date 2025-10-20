Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Региональная лига Аргентины по футболу : Сан-Мартин Маргарита Белен — Independiente Tirol . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча Сан-Мартин Маргарита Белен — Independiente Tirol

Команда Сан-Мартин Маргарита Белен в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-2. Команда Independiente Tirol, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-5. Команда Сан-Мартин Маргарита Белен в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Independiente Tirol забивает 0, пропускает 1.