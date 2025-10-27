Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International : Mexico (W) — New Zealand (W) . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Mexico (W) — New Zealand (W)

Команда Mexico (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Mexico (W), в том матче победу одержали хозяева.