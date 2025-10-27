Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Mexico (W) - New Zealand (W) 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Mexico (W)New Zealand (W) . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Women’s International
Mexico (W)
11'
16'
Завершен
2 : 0
27 октября 2025
New Zealand (W)
Смотреть онлайн
Mexico (W) icon
11'
Mexico (W) icon
16'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Mexico (W) - Угловой
11'
Mexico (W) - 1-ый Гол
16'
Mexico (W) - 2-ой Гол
22'
Угловой
Mexico (W) - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
51'
Угловой
New Zealand (W) - Угловой
65'
Угловой
New Zealand (W) - Угловой
66'
Угловой
New Zealand (W) - Угловой
71'
Угловой
Mexico (W) - Угловой
79'
Угловой
Mexico (W) - Угловой
90'
Угловой
Mexico (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Mexico (W) — New Zealand (W)

Команда Mexico (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Mexico (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Mexico (W)
Mexico (W)
New Zealand (W)
Mexico (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.10.2025
Mexico (W)
Mexico (W)
1:0
New Zealand (W)
New Zealand (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Mexico (W) Mexico (W)
55%
New Zealand (W) New Zealand (W)
45%
Атаки
64
66
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
1
1
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу
