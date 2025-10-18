18.10.2025
Смотреть онлайн Jorge Gibson Brown - Гуарани Антонио Франко 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская: Jorge Gibson Brown — Гуарани Антонио Франко . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Торнео региональная федеральная любительская
Jorge Gibson Brown
4'
90+5'
Завершен
2 : 1
18 октября 2025
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
Jorge Gibson Brown
90+5'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
4'
Jorge Gibson Brown - 1-ый Гол
12'
Гуарани Антонио Франко - Угловой
14'
Гуарани Антонио Франко - Угловой
24'
Гуарани Антонио Франко - Угловой
37'
Гуарани Антонио Франко - Угловой
37'
Гуарани Антонио Франко - 2-ой Гол
43'
Jorge Gibson Brown - Угловой
54'
Jorge Gibson Brown - Угловой
58'
Гуарани Антонио Франко - Угловой
66'
Jorge Gibson Brown - Угловой
74'
Гуарани Антонио Франко - Угловой
74'
Гуарани Антонио Франко - Угловой
90+5'
Jorge Gibson Brown - 3-ий Гол
Превью матча Jorge Gibson Brown — Гуарани Антонио Франко
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
80
79
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу