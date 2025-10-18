Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера С Метрополитана : Берасатеги — Леандро Никефоро , 3 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Norman Lee .

Превью матча Берасатеги — Леандро Никефоро

Команда Берасатеги в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-7. Команда Леандро Никефоро, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Берасатеги в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Леандро Никефоро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Леандро Никефоро, в том матче победу одержали хозяева.