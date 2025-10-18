Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Берасатеги - Леандро Никефоро 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера С Метрополитана: БерасатегиЛеандро Никефоро, 3 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Norman Lee.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Norman Lee
Аргентина - Примера С Метрополитана
Берасатеги
6'
Завершен
1 : 2
18 октября 2025
Леандро Никефоро
56'
67'
Берасатеги icon
6'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,5
Леандро Никефоро icon
56'
Леандро Никефоро icon
67'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,5
Текстовая трансляция
6'
Берасатеги - 1-ый Гол
10'
Угловой
Леандро Никефоро - Угловой
20'
Угловой
Берасатеги - Угловой
27'
Угловой
Берасатеги - Угловой
41'
Угловой
Берасатеги - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,5
56'
Леандро Никефоро - 2-ой Гол
60'
Угловой
Леандро Никефоро - Угловой
67'
Леандро Никефоро - 3-ий Гол
74'
Угловой
Берасатеги - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,5

Превью матча Берасатеги — Леандро Никефоро

Команда Берасатеги в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-7. Команда Леандро Никефоро, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Берасатеги в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Леандро Никефоро забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Леандро Никефоро, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Берасатеги
Берасатеги
Леандро Никефоро
Берасатеги
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
12.10.2025
Леандро Никефоро
Леандро Никефоро
1:0
Берасатеги
Берасатеги
Обзор
16.08.2025
Берасатеги
Берасатеги
5:1
Леандро Никефоро
Леандро Никефоро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Берасатеги Берасатеги
65%
Леандро Никефоро Леандро Никефоро
35%
Атаки
151
108
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
5
3
Игры 3 тур
18.10.2025
Лухан
1:1
Барракас
Завершен
18.10.2025
Берасатеги
1:2
Леандро Никефоро
Завершен
18.10.2025
Сентраль Кордова
0:3
Деп. Эспаньол
Завершен
28.09.2025
Дефенсорес де Камбасерес
1:1
Атлас
Завершен
28.09.2025
Юпанки
2:1
Депортиво Муниз
Завершен
27.09.2025
Лугано
-:-
Кануэлас
Отменен
26.09.2025
Депортиво Парагвайо
0:0
Клуб Mercedes
Завершен
Комментарии к матчу
